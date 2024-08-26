Rusya, Kiev'e Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya, Kiev'e Hava Saldırısı Düzenledi

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında en az 2 kişi hayatını kaybetti. Kiev'de elektrik kesintileri yaşanırken, Ukrayna da misilleme İHA saldırısı gerçekleştirdi.

26.08.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bu sabah hava saldırıları düzenledi. Art arda yedi patlama meydana geldiği, patlamaların balistik füzelerden kaynaklandığı belirtildi. Patlamalarda, en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın bu sabah saat 06.00'da başlattığı büyük füze ve insansız hava aracı saldırısı sonucu Ukrayna'nın başkenti Kiev ile bazı diğer kentlerinde patlamalar oldu. Kiev'de art arda yedi patlama meydana gelirken, patlamaların balistin füzelerden kaynaklandığı ve en az 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Kiev'de elektrik kesintileri yaşanıyor

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentin birkaç ilçesinde elektrik kesintileri, şehrin sağ yakasında da su temininde sorunlar yaşandığını açıkladı.  Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK, kısa bir süre sonra Ukrayna genelinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığını duyurdu.

Ukrayna, hava saldırısı sirenlerini harekete geçirdi

Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki Kursk bölgesine düzenlediği sınır ötesi operasyonlarından sonra Rusya, Ukrayna'ya yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Bunun üzerine Ukrayna, hava saldırısı sirenlerini harekete geçirdi.

Ukrayna ordusu ve üst düzey yetkililer tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Rusya'nın kuzey, doğu ve güney Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda en az 4 kişinin öldüğünü ve 37 kişinin yaralandığını belirtildi.

Rusya, Ukrayna güçlerinin havaalanlarını hedef alıyor

Öte yandan, Rusya'nın ilk saldırısının Ukrayna güçlerinin havaalanlarına olduğu öne sürüldü. Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde, hava saldırısı sonucu Reuters güvenlik danışmanı öldürüldü ve 2 gazeteci yaralandı.

Ukrayna medyası, 65 Şahid İHA'nın Ukrayna üzerinde dolaştığını, Hazar Denizi üzerinde Rus bombardıman uçaklarının uçtuğunu, Rusya'nın deniz üslerinden birinden ayrılan 2 Rus savaş gemisi, bir denizaltı ve bir fırkateynin faaliyette olduğunu yazdı. Ayrıca, Rusya'nın hava saldırısında, Odessa'daki trafo merkezinin vurulduğu belirtildi.

Ukrayna'dan da misilleme İHA saldırısı

Bunun üzerine, Ukrayna'da karşı misilleme saldırısında bulunurken bir insansız hava aracı Rusya'nın Saratov bölgesindeki konutlara zarar verdi. Ukrayna'nın, Rusya içindeki sivil altyapı ve enerji tesislerini kasıtlı olarak hedef aldığı bildirildi. Rusya'ın Ukrayna'nın sınır bölgelerine saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri: "Rusya'nın füzelerinin çoğu hedeflerine ulaşmadı"

Ukrayna Hava Kuvvetleri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gece boyunca yapılan saldırıların Ukrayna'nın cephe hattı bölgeleri olan Çernihiv, Sumy, Kharkiv ve Donetsk'i hedef aldığını belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri, "Füzelerin çoğu hedeflerine ulaşmadı. Rusya, bir İskender-M balistik füzesi, bir İskender-K seyir füzesi ve altı güdümlü hava füzesi fırlattı" açıklamasını yaparken, kaç tanesinin imha edildiği bilgisi vermedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ayrıca Rusya'nın dokuz saldırı uçağı fırlattığını ve Ukrayna hava savunma sistemlerinin Mykolaiv bölgesi üzerinde bunlardan 8'ini imha ettiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Ukrayna, Rusya, Dünya, Kiev, Uluslararası, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Kiev'e Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:07:42. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya, Kiev'e Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement