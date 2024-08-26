Rusya, Kiev'e Hava Saldırısı Düzenledi

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(ANKARA) - Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bu sabah hava saldırıları düzenledi. Art arda yedi patlama meydana geldiği, patlamaların balistik füzelerden kaynaklandığı belirtildi. Patlamalarda, en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın bu sabah saat 06.00'da başlattığı büyük füze ve insansız hava aracı saldırısı sonucu Ukrayna'nın başkenti Kiev ile bazı diğer kentlerinde patlamalar oldu. Kiev'de art arda yedi patlama meydana gelirken, patlamaların balistin füzelerden kaynaklandığı ve en az 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Kiev'de elektrik kesintileri yaşanıyor

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentin birkaç ilçesinde elektrik kesintileri, şehrin sağ yakasında da su temininde sorunlar yaşandığını açıkladı. Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK, kısa bir süre sonra Ukrayna genelinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığını duyurdu.

Ukrayna, hava saldırısı sirenlerini harekete geçirdi

Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki Kursk bölgesine düzenlediği sınır ötesi operasyonlarından sonra Rusya, Ukrayna'ya yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Bunun üzerine Ukrayna, hava saldırısı sirenlerini harekete geçirdi.

Ukrayna ordusu ve üst düzey yetkililer tarafından pazar günü yapılan açıklamada, Rusya'nın kuzey, doğu ve güney Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda en az 4 kişinin öldüğünü ve 37 kişinin yaralandığını belirtildi.

Rusya, Ukrayna güçlerinin havaalanlarını hedef alıyor

Öte yandan, Rusya'nın ilk saldırısının Ukrayna güçlerinin havaalanlarına olduğu öne sürüldü. Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde, hava saldırısı sonucu Reuters güvenlik danışmanı öldürüldü ve 2 gazeteci yaralandı.

Ukrayna medyası, 65 Şahid İHA'nın Ukrayna üzerinde dolaştığını, Hazar Denizi üzerinde Rus bombardıman uçaklarının uçtuğunu, Rusya'nın deniz üslerinden birinden ayrılan 2 Rus savaş gemisi, bir denizaltı ve bir fırkateynin faaliyette olduğunu yazdı. Ayrıca, Rusya'nın hava saldırısında, Odessa'daki trafo merkezinin vurulduğu belirtildi.

Ukrayna'dan da misilleme İHA saldırısı

Bunun üzerine, Ukrayna'da karşı misilleme saldırısında bulunurken bir insansız hava aracı Rusya'nın Saratov bölgesindeki konutlara zarar verdi. Ukrayna'nın, Rusya içindeki sivil altyapı ve enerji tesislerini kasıtlı olarak hedef aldığı bildirildi. Rusya'ın Ukrayna'nın sınır bölgelerine saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri: "Rusya'nın füzelerinin çoğu hedeflerine ulaşmadı"

Ukrayna Hava Kuvvetleri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gece boyunca yapılan saldırıların Ukrayna'nın cephe hattı bölgeleri olan Çernihiv, Sumy, Kharkiv ve Donetsk'i hedef aldığını belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri, "Füzelerin çoğu hedeflerine ulaşmadı. Rusya, bir İskender-M balistik füzesi, bir İskender-K seyir füzesi ve altı güdümlü hava füzesi fırlattı" açıklamasını yaparken, kaç tanesinin imha edildiği bilgisi vermedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ayrıca Rusya'nın dokuz saldırı uçağı fırlattığını ve Ukrayna hava savunma sistemlerinin Mykolaiv bölgesi üzerinde bunlardan 8'ini imha ettiğini söyledi.