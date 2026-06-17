Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Kutuzovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Merkez askeri grubu birliklerinin saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kutuzovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka ve Krasnıy Liman kentlerinde yoğun çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, geceden bu yana Ukrayna'ya ait 201 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından, Moskova'ya doğru uçan 25 İHA'nın yok edildiğini bildirdi.