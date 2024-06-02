Rusya, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlere destek verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlere destek verecek

Rusya, Libya\'nın doğusundaki silahlı güçlere destek verecek

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Evkurov, Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerin yeteneklerini geliştirme konusunda destek vereceklerini açıkladı. Evkurov, Bingazi'ye yaptığı ziyarette Hafter ile bir araya gelerek, terör ve aşırıcılıkla mücadelede ortak işbirliği ve eğitim konularında katkı sağlayacaklarını belirtti. Bu, Evkurov'un Ağustos 2023'ten bu yana Bingazi'yi 5. kez ziyaret etmesidir.

02.06.2024 02:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Evkurov, ülkesinin; Libya'nın doğusundaki, Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerin yeteneklerini geliştirme konusunda destek vereceğini söyledi.

Libya'nın doğusundaki güçlerin Meta platformundaki sayfasından yapılan açıklamaya göre, cuma günü Bingazi'nin Benina Havalimanı'na ulaşan Evkurov, Hafter ile bir araya geldi.

Üst düzey heyet eşliğinde Evkurov, Hafter ile yaptığı görüşmede, ülkesi adına, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin yeteneklerini geliştirme sözü verdi.

Terör ve aşırıcılıkla mücadelede ortak işbirliğini vurgulayan Evkurov, eğitim ve verimliliğin artırılması konusunda Hafter'e bağlı kuvvetlere katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Hafter de, görüşmede Rusya ile askeri ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Evkurov, Ağustos 2023'ten bu yana Bingazi'yi 5'inci kez ziyaret ediyor.

Kaynak: AA

Yunusbek Evkurov, Halife Hafter, Bingazi, Libya, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlere destek verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:49 İsrail’de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu’ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz
20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını bir türlü söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını bir türlü söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:51 İstanbul’da tekne battı, içindekiler ölümden döndü İstanbul'da tekne battı, içindekiler ölümden döndü
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
22:27 ABD’de FETÖ’cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
20:57 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket ’’Enflasyonu hangi parti çözer’’ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! ''Enflasyonu hangi parti çözer'' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 03:01:25. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlere destek verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement