Rusya, Makeyevka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Luhansk'ta Makeyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Donbas bölgesinde Rus ordusunun önemli yerleri ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Batı askeri birlikleri başarılı eylemleri sonucunda Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Makeyevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
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