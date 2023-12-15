 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 16'ya yükseltti. Banka, enflasyon baskısının devam ettiğini ve yıl sonu enflasyon oranının yüzde 7 ila 7,5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Ayrıca, sıkı mali politikanın devam edeceği ve ekonomik kalkınmayı göz önünde bulundurarak faiz oranında ilave kararlar alınacağı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Artırdı
15.12.2023 - 14:01,  Güncelleme: 14:04
Abone Ol

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 16'ya yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği kaydedildi.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 7 ila 7,5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisindeki büyümenin 2023'te yüzde 3'ü geçeceği öngörüsüne yer verildi.

Gelecek yıl enflasyon oranında yüzde 4 hedefine ulaşılması için sıkı mali politikanın devam edeceği belirtilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16 seviyesine yükseltme kararı almıştır." denildi.

Açıklamada, enflasyon dinamiklerine bağlı olarak, ekonomik kalkınmayı da göz önünde bulundurarak faiz oranında ilave kararların alınacağı kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 27 Ekim'de 200 baz puan artışla 15'e yükseltmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Artırdı - Son Dakika


14:51
ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:04
Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı

Son Dakika
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
14:04 Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
13:03 İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:00:21. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement