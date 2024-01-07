Rusya\'nın Donetsk\'e düzenlediği füze saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

KİEV, 7 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Cumartesi günü Ukrayna'nın Donetsk bölgesine düzenlediği füze saldırısında en az 11 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin, Telegram'da yaptığı açıklamada Rusya'nın, Pokrovsk kasabası ile komşu Rivne köyünü S-300 füzeleriyle bombaladığını yazdı.

Devlet Acil Durumlar Servisi, bombardımanın Pokrovsk'ta iki özel mülk ile Rivne'deki bir evde hasara yol açtığını bildirdi. Servis, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Rus kuvvetleri Pokrovsk yakınlarındaki Ukrayna görev gücünün komuta merkezini vurdu.