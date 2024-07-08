Rusya'nın Kiev saldırılarında can kaybı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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Rusya'nın Kiev saldırılarında can kaybı 20'ye yükseldi

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Rusya güçlerinin bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik 40'dan fazla füzeyle düzenlediği saldırılarında can kaybı 20'ye, yaralı sayısı ise 50'ye yükseldi. Rus güçlerinin başkent Kiev'de Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu birçok noktaya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye, yaralıların sayısı ise 50'ye yükseldi. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, enkaz çalışmalarına katılan tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar sürekli olarak çalışacağını ifade etti. Klymenko, 'Bugün ülke korkuyu değil, daha fazla öfkeyi ve nefreti hissetti. Sivillere ve çocuklara yönelik terörün de cevabı olacak' açıklamasını yaptı.

08.07.2024 14:35
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- Rusya'nın Kiev saldırılarında can kaybı 20'ye yükseldi

KİEV - Rusya güçlerinin bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik 40'dan fazla füzeyle düzenlediği saldırılarında can kaybı 20'ye, yaralı sayısı ise 50'ye yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bugün 40'dan fazla füzeyle gerçekleştirdiği saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Rus güçlerinin başkent Kiev'de Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu birçok noktaya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye, yaralıların sayısı ise 50'ye yükseldi. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, enkaz çalışmalarına katılan tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar sürekli olarak çalışacağını ifade etti. Klymenko, "Bugün ülke korkuyu değil, daha fazla öfkeyi ve nefreti hissetti. Sivillere ve çocuklara yönelik terörün de cevabı olacak" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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