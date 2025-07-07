Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırıları: 1 Ölü, 37 Yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 1 kişinin öldüğü ve 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusların ülkesine hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ordusunun bugün düzenlediği saldırıda 101 adet İHA kullandığını aktaran Zelenskiy, Rusların geçen hafta içerisinde 1270 İHA, 39 füze ve yaklaşık 1000 hava bombasıyla Ukrayna'ya saldırdığını ifade etti.

Harkiv kentine bugün düzenlenen saldırı sonucu 27 kişinin yaralandığının altını çizen Zelenskiy, ayrıca Odessa'da 1 kişinin öldüğünü kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, müttefikleri bu konuda ülkesine verdiği "sözleri yerine getirmeye" çağrısında bulundu.

Zaporijya'da 10 kişi yaralandı

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bugün Zaporijya kentine İHA saldırısı düzenlediğini belirterek, mevcut bilgilere göre 10 kişi yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun bu gece düzenlediği saldırılarda İHA'larla birlikte 4 adet S-300 tipi füze de kullandığı aktarıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin çalışması sonucu 75 adet İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.