Rusya'nın Ust-Luga Limanı'na İHA saldırısında 3 çalışan yaralandı - Son Dakika
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Rusya'nın Ust-Luga Limanı'na İHA saldırısında 3 çalışan yaralandı

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Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, Ukrayna'ya ait İHA'ların Ust-Luga Limanı'na saldırı düzenlediğini, yangın çıktığını ve 3 çalışanın yaralandığını açıkladı. Drozdenko, ilk belirlemelere göre gece boyunca 150 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı; bir trafo merkezi devre dışı kaldı.

Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Ust-Luga Limanı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından yangın çıktığı, 3 çalışanın yaralandığı ve bölgedeki bir trafo merkezinin devre dışı kaldığı bildirildi.

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'ların Ust-Luga Limanı'na saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda birkaç İHA'nın liman bölgesini vurması sonucu yangın çıktığını aktaran Drozdenko, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini bildirdi.

Drozdenko, saldırıda 3 çalışanın yaralandığını ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Bölgedeki bir trafo merkezinin de saldırının ardından devre dışı kaldığı belirtilirken, hasarın belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Drozdenko, ilk belirlemelere göre gece boyunca Leningrad bölgesi üzerinde 150 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Bölgedeki İHA tehlikesinin sona erdiğini belirten Drozdenko, güvenlik uyarısının kaldırıldığını duyurdu.

Saldırılar nedeniyle St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda uçuşlara geçici kısıtlamalar getirilirken, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), söz konusu kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki önemli ihracat merkezlerinden Ust-Luga Limanı üzerinden başta petrol ve petrol ürünleri olmak üzere çeşitli enerji ve ham madde sevkiyatları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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