Rusya'nın Volgograd bölgesinde tren kazası: 140 kişi yaralandı

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VOLGOGRAD, 30 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından paylaşılan videodan alınan ekran görüntüsünde, Rusya'nın Volgograd bölgesinde trenin raydan çıktığı kaza yeri görülüyor, 29 Temmuz 2024.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre, Rusya'nın Volgograd bölgesinde bir tren kazası meydana geldi. Pazartesi günü gerçekleşen kazada bir yolcu treninin kamyonla çarpışmasının ardından dokuz vagon raydan çıktı, 140 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı/Xinhua aracılığıyla)