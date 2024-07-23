Rusya, nükleer saldırı kapasiteli Yars füzesiyle tatbikat yaptı - Son Dakika
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Rusya, nükleer saldırı kapasiteli Yars füzesiyle tatbikat yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle planlanan tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Tatbikat kapsamında, mobil karadan fırlatılan füze sistemleri rampalarıyla çeşitli manevralar gerçekleştirildi. Yars füzesinin savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği belirtiliyor.

23.07.2024 08:23
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Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle tatbikat yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce planlanan tatbikatın gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında "Yars" mobil karadan fırlatılan füze sistemleri rampalarıyla çeşitli manevraların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı 5 Temmuz'da da Yars ile tatbikat yaptığını bildirmişti.

Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen ve yaklaşık 12 bin kilometre menzile sahip "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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