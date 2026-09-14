Rusya, Odessa Limanı'nda askeri yük taşıyan gemi ve demir yolu tesislerini vurduğunu bildirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda Odessa Limanı'nda askeri yük taşıyan bir geminin vurulduğunu açıkladı. Bakanlık, Ukrayna'nın batı bölgelerinde Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınmasında kullanılan demir yolu altyapı unsurlarının da hedef alındığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri yük taşıyan gemi ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Gün içinde insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda Odessa Limanı'nda askeri yük taşıyan gemi ile Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınması için kullanılan demir yolu altyapı unsurları vuruldu." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rusya, Odessa Limanı'nda askeri yük taşıyan gemi ve demir yolu tesislerini vurduğunu bildirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?