Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov Rüşvet Şüphesiyle Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov Rüşvet Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov Rüşvet Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, gerekli soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İvanov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun bilgilendirildiğini açıkladı. İvanov, Mayıs 2016'da Putin tarafından atanmıştı.

24.04.2024 10:23
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinin basın servisinden yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı. Gerekli soruşturma işlemleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, İvanov'un gözaltına alınmasıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da öncesinden bilgilendirildiğini söyledi.

İvanov, Putin'in imzaladığı kararnameyle Mayıs 2016'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov Rüşvet Şüphesiyle Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur İvanov Rüşvet Şüphesiyle Gözaltına Alındı - Son Dakika
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