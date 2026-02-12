Rusya Savunma Bakanı Askeri Grubu Denetledi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Güney Askeri Grubuna bağlı birlikleri denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Güney Askeri Grubunun yönetim merkezlerinden birini ziyaret etti.

Gruba bağlı birlikleri teftiş eden Belousov, burada birlik komutanlarıyla toplantı düzenleyerek, cephedeki durum ve birliklerin eylemleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül verdi.