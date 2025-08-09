Rusya Savunma Bakanı Baltık Filosu'nu Teftiş Etti

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un, ülkesinin Baltık Filosu'na bağlı birlikleri teftiş ettiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Kaliningrad bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.
Baltık Filosu'na bağlı birlikleri, askeri altyapıları ve hava savunma sistemlerini denetleyen Belousov, filonun yönetimiyle toplantı yaparak bazı talimatlar verdi.
Toplantıda, Baltık Filosu Komutanı Sergey Lipilin, birliklerin hazırlık ve verilen görevlerin yerine getirilmesi süreci hakkında Belousov'u bilgilendirdi.
