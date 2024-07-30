Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, günde yaklaşık 4 bin "FPV (First Person View) dron" ürettiklerini bildirdi.
Belousov, başkent Moskova Askeri Bölgesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında açıklama yaptı.
Rusya'nın FPV dron üretimini "dramatik" düzeyde artırdığına işaret eden Belousov, "Az önce kontrol ettim, 4 binin altında, orduya günde yaklaşık 4 bin FPV dron teslim ediyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Rusya Savunma Bakanı: Günde 4 Bin FPV Dron Üretiyoruz - Son Dakika
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