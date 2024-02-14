Rusya Savunma Bakanı Şoygu, füze sistemlerinin üretimini denetledi

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova bölgesinde bulunan bir işletmede füze sistemlerinin üretimini denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Moskova bölgesindeki "Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu" işletmesini ziyaret etti.

İşletmenin taşınabilir ve taktik füze sistemlerinin üretimine ilişkin devlet siparişinin yerine getirilmesi ile ilgili süreci denetleyen Şoygu'ya işletmedeki faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Şoygu, şirket yetkilileriyle yaptığı toplantıda, taşınabilir hava savunma sistemi, "İskender" yüksek hassasiyetli füze ve hipersonik "Kinjal" füzelerini iyileştirme talimatı verdi.

Bakan Şoygu, zaman zaman ülkesinde silah üretimiyle ilgili devlet siparişini yerine getiren işletmeleri ziyaret ediyor.

Şoygu, son olarak hafta sonu Rusya'nın Udmurtya bölgesindeki işletmelerde insansız hava araçlarının (İHA) üretimini denetlemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl ülkesinde savunma alanında devletin siparişlerini yerine getirmeyen işletmelere kayyum atanmasına izin veren kararname imzalamıştı.