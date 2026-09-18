Rusya Savunma Bakanlığı Donetsk'te iki yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Verolyubovka ve Zolotoy Kolodez yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Verolyubovka ve Zolotoy Kolodez yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği bildirildi.
Açıklamada, "Merkez ve Güney askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Verolyubovka ve Zolotoy Kolodez yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, dün Ukrayna'da Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?