Rusya Savunma Bakanlığı için uydu taşıyan Soyuz-2.1b roketi Plesetsk'ten fırlatıldı

Rusya Savunma Bakanlığı için uydu taşıyan Soyuz-2.1b roketi Plesetsk'ten fırlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya, Savunma Bakanlığı için uydu taşıyan orta sınıf Soyuz-2.1b roketini cumartesi günü Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden başarıyla fırlattı. Fırlatma Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir ekip tarafından gerçekleştirildi; uydu ve görevi hakkında ayrıntı verilmedi.
ST. PETERSBURG, 8 Kasım (Xinhua) -- Rusya, Savunma Bakanlığı için uydu taşıyan orta sınıf Soyuz-2.1b taşıyıcı roketini uzaya gönderdi.
RIA Novosti Haber Ajansı'nın Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre uydu, cumartesi günü Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir ekip tarafından Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.
Uydu veya görevi hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.
Kaynak: Xinhua
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