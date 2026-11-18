Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan İzmail Limanı'ndaki altyapı tesislerini ve bir gemiyi vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Askeri yüklerin sevkiyatı için kullanılan İzmail Limanı'ndaki altyapı tesisleri ve denizde Yujnıy Limanı'na geçiş yapan bir gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 184 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.