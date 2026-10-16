Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa Limanı'na askeri yüklü gemiyi vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Odessa bölgesindeki bir lojistik merkezini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ordusunun, gece boyunca Ukrayna'nın liman altyapı tesislerine ve Ukrayna ordusu için kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

Odessa bölgesindeki Teplodar yerleşim biriminde bulunan, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için askeri ve çift amaçlı yüklerin depolanmasında kullanılan "Blum" lojistik merkezinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, ayrıca Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisinin de seyir halindeyken vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında, dün yerel saatle 20.00'den bugün saat 08.00'e kadar Rus hava savunma sistemlerinin başta Moskova ve çevresinde olmak üzere, farklı bölgelerde 644 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi paylaşıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşamdan sabaha kadar Moskova'ya doğru uçan 94 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü belirterek İHA parçalarının düştüğü yerlerde acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamaya göre, İHA saldırıları esnasında gece boyunca başta başkent Moskova'daki havaalanları ve St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı olmak üzere, ülkenin farklı şehirlerinde uçuşlara geçici kısıtlamalar uygulandı.