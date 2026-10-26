Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS uçaklarının 13 saatten fazla uçtuğunu bildirdi - Son Dakika
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Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS uçaklarının 13 saatten fazla uçtuğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarının Bering ve Çukçi denizlerindeki uluslararası sularda planlı uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlığa göre uçuş 13 saatten fazla sürdü; Su-35S savaş uçakları eşlik etti ve uçaklar havada yakıt ikmali yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının, Bering ve Çukçi denizleri üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçakları, Bering ve Çukçi denizlerindeki uluslararası suların üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Uçuşun 13 saatten fazla sürdüğü ve bu uçaklara, Rus "Su-35S" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği belirtilen açıklamada, uçakların havada yakıt ikmali yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uçaklarımıza güzergahın belirli aşamalarında yabancı ülkelerin savaş uçakları eşlik etti. Rus uçakları, Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Baltık Denizi ve Karadeniz suları üzerinde düzenli olarak uçuş yapıyor. Tüm uçuşlar, hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde gerçekleştiriliyor."

Kaynak: AA
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