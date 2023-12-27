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Rusya, Su-57 savaş uçağı üretimini iki katına çıkardı - Son Dakika
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Rusya, Su-57 savaş uçağı üretimini iki katına çıkardı

Rus savunma işletmeleri, 2023 yılı siparişlerini yerine getirirken, Su-57 savaş uçağı üretimini neredeyse iki katına çıkardı. Rusya Birleşik Uçak Şirketi Genel Müdürü Yuriy Slyusar, devletin savunma siparişlerini tamamladıklarını ve tüm uçakları teslim ettiklerini belirtti. Su-57, görünmezlik, süper manevra, süper seyir ve büyük dahili yük kapasitesi gibi özelliklere sahip olan 5. nesil bir savaş uçağıdır.

Rusya, Su-57 savaş uçağı üretimini iki katına çıkardı
27.12.2023 - 10:47,
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MOSKOVA, 27 Aralık (Xinhua) -- Rus savunma işletmeleri ülkenin 2023 yılı siparişlerini yerine getirirken, Su-57 savaş uçağı üretimini de iki katına çıkardı.

Rusya Birleşik Uçak Şirketi Genel Müdürü Yuriy Slyusar, Salı günü yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Devletin savunma siparişlerini yerine getirdik. İmzaladığımız tüm sözleşmeleri takvime göre tamamladık. Her şey zamanında ve hatta planlanandan daha önce teslim edildi" dedi.

Slyusar, bazı siparişlerin büyük oranda arttığını ve bu yılki devlet savunma siparişleri kapsamında Su-57 uçakları üretiminin neredeyse iki katına çıktığını kaydetti.

Slyusar, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, sipariş ettiği tüm uçakları teslim aldığını ve devletin savunma siparişlerinin 2024'te artacağını belirtti.

Hava muharebesinin yanı sıra kara ve deniz hedeflerine saldırı yapma kabiliyeti bulunan 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı Su-57; görünmezlik, süper manevra, süper seyir, entegre havacılık elektroniği ve büyük dahili yük kapasitesine sahip.

Kaynak: Xinhua
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