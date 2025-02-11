Rusya-Suriye İlişkileri Gelişiyor

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(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Suriye ile ilişkilerinin gelecekte daha da gelişmesini, eşitlik ve karşılıklı fayda temellerine dayanmasını beklediğini söyledi. Bogdanov'un açıklamaları Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra'nın Suriye'de Rus askeri üslerinin varlığının devam edebileceğini söylemesinin ardından geldi.

Rusya Devlet Başkanı'nın Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden sorumlu özel temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev ile yaptığı Suriye ziyaretinin ardından bugün Rus medyasına verdiği bir röportajda, şöyle konuştu:

"Suriye, her zaman Rusya'nın Arap dünyasında ve uluslararası alandaki önemli bir ortağı olmuştur. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler tarihi olarak dostane olup, karşılıklı saygı ve birbirimizin çıkarlarına saygı gösterme ilkelerine dayanıyordu. Bu ilişkilerin eşit ve karşılıklı fayda temelli olarak gelişmeye devam edeceğine güveniyorum. Bugün Suriye zorlu bir dönemden geçiyor... Bizler ise, Suriyelilere gerekli yardımı sağlamaya devam etmeye hazırız. Suriye'deki iktidar değişikliğine yol açan olaylar, bizim temel tutumumuzu değiştirmez. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemede kararlı bir şekilde durduk ve bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Gelecekteki yönelimlerin, tüm siyasi güçlerin ve etnik ve dini grupların meşru çıkarlarını dikkate alarak geniş kapsamlı bir ulusal diyalog yoluyla Suriyelilerin kendileri tarafından belirlenmesi gerektiği anlayışıyla hareket ediyoruz."

Suriye Savunma Bakanı: "Rus üsleri Suriye'de kalabilir"

Geçen hafta Suriye'nin geçiş hükümetinin Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Rusya'nın ülkedeki stratejik askeri üslerini tutmasına izin vermeye açık olduklarını belirtmişti. ABD merkezli The Washington Post'a konuşan Kasra, Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü'nün geleceğini ilişkin, Rusya ile anlaşmanın Şam'ın çıkarlarına hizmet etmesi şartıyla, Moskova'nın üslerini tutmasına izin vermeyi değerlendirebileceklerini belirtti.

Bu açıklama, Suriye'nin yeni yönetiminin devrilen Suriye eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yakın müttefiki Moskova'ya karşı tutumunda büyük bir değişime işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştı. Kasra, Esad'ın aralık ayında devrilmesinin ardından Rusya'nın da yeni Suriye hükümetine karşı tutumunun "önemli ölçüde iyileştiğini" belirtti ve "politikada, kalıcı düşmanlar yoktur" dedi.