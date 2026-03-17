Rusya, Ukrayna'da 2 Yerleşim Yeri Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Ukrayna'nın 2 yerleşim biriminin, Rus güçlerince ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Sopıç, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Kaleniki yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi yer aldı.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, dün, mart başından bu yana Ukrayna'da 12 yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydetmişti.
