Rusya, Ukrayna'da 3 trafo merkezini ve askeri yüklü gemiyi İHA'larla vurduğunu bildirdi

Rusya, Ukrayna'da 3 trafo merkezini ve askeri yüklü gemiyi İHA'larla vurduğunu bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Krivoy Rog ve Odessa bölgesindeki Mayaki ile Usatovo'da 3 trafo merkezini vurduğunu bildirdi. Bakanlık, Karadeniz'de askeri yük taşıyan bir geminin hedef alındığını ve saldırılarda insansız hava araçlarının kullanıldığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da trafo merkezleri ve askeri yük taşıyan gemiyi vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Dnipropetrovsk bölgesindeki Krivoy Rog kentinde ve Odessa bölgesindeki Mayaki ve Usatovo yerleşim yerlerinde bulunan 3 trafo merkezi vuruldu." ifadesi kullanıldı.
Karadeniz'de de askeri yük taşıyan geminin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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