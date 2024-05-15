Rusya, Ukrayna'da 3 yerleşim birimini kontrol altına aldı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da 3 yerleşim birimini kontrol altına aldı

Rusya, Ukrayna\'da 3 yerleşim birimini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde 2, Zaporijya bölgesinde ise 1 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi veren bakanlık, kuzey askeri birliklerinin Harkiv bölgesinde Glubokoye ve Lukyantsı, Dnyepr askeri birliklerinin ise Zaporijya bölgesinde Rabotino yerleşim birimlerini ele geçirdiğini açıkladı.

15.05.2024 14:15
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde 2, Zaporijya bölgesinde ise 1 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri sonucu bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, kuzey askeri birliklerinin Harkiv bölgesinde Glubokoye ve Lukyantsı yerleşim birimlerini ele geçirdiği ifade edildi.

Ayrıca, Rus Dnyepr askeri birliklerinin de Zaporijya bölgesinde Rabotino yerleşim yerini kontrol altına aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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