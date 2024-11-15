Rusya, Ukrayna'da 5 Yerleşimi Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da 1'i Harkiv, 4'ü Donetsk bölgelerinde olmak üzere 5 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 9-15 Kasım tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılar sonucunda Ukrayna'nın enerji unsurları, askeri havaalanı altyapısı, füze parçaları üretim atölyeleri, İHA üretim ve depolama noktaları, mühimmat, patlayıcı madde ve yakıt depoları, eğitim ve lojistik merkezlerinin vurulduğu aktarıldı.

Son bir haftada Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Harkiv bölgesinde Kolesnikovka yerleşim birimi, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Voznesenka, Volçenka, Stepanovka ve Rovnopol yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi yer aldı.

Aynı tarihlerde 41 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35 bin 858 İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 331 tank ve zırhlı araç, 1488 çok namlulu roketatar, 17 bin 950 obüs ve havan topu ile 28 bin 411 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.