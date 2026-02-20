Rusya, Ukrayna'da 8 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika
Rusya, Ukrayna'da 8 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

20.02.2026 17:40
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde 8 yerleşimi kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 14-20 Şubat'ta Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kiev'in, Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği aktarılan açıklamada, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'daki askeri savunma alanındaki işletmelere, enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesislerine, mühimmat depolarına, insansız hava aracı (İHA) üretim, depolama ve kullanım merkezlerine yönelik yoğun saldırılar düzenlendiği vurgulandı.

Son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesinde Pokrovka ve Harkovka, Zaporijya bölgesinde Tsvetkovoye, Kriniçnoye, Zapasnoye, Magdalinovka ve Primorskoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Minkovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 670 uçak, 283 helikopter, 116 bine yakın İHA, 650 hava savunma füze sistemi, 27 bin 776 tank ve zırhlı araç, 1669 çok namlulu roketatar, 33 bin 381 obüs ve havan topu ile 55 bine yakın özel askeri aracın yok edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya

