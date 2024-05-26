Rusya, Ukrayna\'da Berestovoye yerleşim birimini kontrol altına aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Berestovoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Batı askeri birlikleri, başarılı askeri operasyonları sonucunda Harkiv bölgesinde Berestovoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rus hava savunma sistemleriyle 5 ABD üretimi taktik füze, 32 ABD üretimi HIMARS çok roketatar sisteminden fırlatılan füze ve Çek üretimi Vampire sisteminden fırlatılan füze ve bir Neptün gemisavar füzesinin imha edildiği belirtilen açıklamada, 41 insansız hava aracının da düşürüldüğü aktarıldı.