Rusya, Ukrayna'da İHA ve Yakıt Üreten Askeri Unsurları Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da insansız hava araçları (İHA) ve yakıt malzemesi üreten askeri unsurların vurulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgiler yer aldı.
Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 24 Şubat-1 Mart'ta Ukrayna'nın askeri sanayi alanında İHA ve askeri teçhizat için yakıt malzemesi üreten unsurlara yüksek hassasiyetli silah, çok namlulu roketatarlar ve İHA ile 23 grup saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusuna bağlı birlikler ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı merkezlerin de vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılarda hedefe ulaşıldığının altı çizildi.
Açıklamada, son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait "Mig-29" ve "Su-25" tipi uçaklar ile 639 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü, Avdiyivka yönünde Lastoçkine, Severne, Petrovske yerleşim birimlerinin Rus ordusunca ele geçirildiği anımsatıldı.
Son bir haftada 35 Ukraynalı askerin teslim olduğu ifade edilen açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 575 uçak, 267 helikopter, 13 bin 862 İHA, 475 hava savunma füze sistemi, 15 bin 304 tank ve zırhlı araç, 1227 çok namlulu roketatar, 8 bin 242 obüs ve havan topu ile 19 bin 236 özel askeri araç imha edildi." ifadeleri kullanıldı.
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