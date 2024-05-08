Rusya, Ukrayna'da Kislovka ve Novokalinovo yerleşim birimlerini kontrol altına aldı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da Kislovka ve Novokalinovo yerleşim birimlerini kontrol altına aldı

Rusya, Ukrayna\'da Kislovka ve Novokalinovo yerleşim birimlerini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Kislovka ve Donetsk bölgesindeki Novokalinovo yerleşim birimlerini kontrolleri altına aldıklarını duyurdu. Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin denizden ve havadan atılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler, 'Kinjal' hipersonik füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın enerji tesisleri ve askeri sanayi işletmelerinin vurulduğu belirtildi. Saldırı sonucunda Ukrayna'nın askeri ürün üretme kapasitesi önemli ölçüde azaldı.

08.05.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Kislovka ve Donetsk bölgesindeki Novokalinovo yerleşim birimlerini kontrolleri altına aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'nın, Rus enerji tesislerine zarar verme girişimlerine cevap verildiği belirtilen açıklamada, bu sabah Rusya Silahlı Kuvvetlerinin denizden ve havadan atılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler, "Kinjal" hipersonik füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın enerji tesisleri ve askeri sanayi işletmelerinin vurulduğu ifade edildi.

Saldırıların hedeflerine ulaştığı aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucunda Ukrayna'nın askeri ürün üretme kapasitesi, Batı silahlarının ve askeri teçhizatlarının çatışma hattına sevk edilmesi önemli ölçüde azaldı." denildi.

Rus "Batı" askeri birliklerinin, Harkiv bölgesindeki Kislovka yerleşim birimini ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Merkez" askeri birliklerinin de Donetsk bölgesinde Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da Kislovka ve Novokalinovo yerleşim birimlerini kontrol altına aldı - Son Dakika

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