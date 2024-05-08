Rusya, Ukrayna\'da Kislovka ve Novokalinovo yerleşim birimlerini kontrol altına aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Kislovka ve Donetsk bölgesindeki Novokalinovo yerleşim birimlerini kontrolleri altına aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'nın, Rus enerji tesislerine zarar verme girişimlerine cevap verildiği belirtilen açıklamada, bu sabah Rusya Silahlı Kuvvetlerinin denizden ve havadan atılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler, "Kinjal" hipersonik füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın enerji tesisleri ve askeri sanayi işletmelerinin vurulduğu ifade edildi.

Saldırıların hedeflerine ulaştığı aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucunda Ukrayna'nın askeri ürün üretme kapasitesi, Batı silahlarının ve askeri teçhizatlarının çatışma hattına sevk edilmesi önemli ölçüde azaldı." denildi.

Rus "Batı" askeri birliklerinin, Harkiv bölgesindeki Kislovka yerleşim birimini ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Merkez" askeri birliklerinin de Donetsk bölgesinde Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldığı ifade edildi.