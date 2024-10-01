Rusya, Ukrayna'da Yeni Bölgeleri Kontrol Altına Aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde ve Donetsk bölgesinde iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas'ta bazı önemli yerlerin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Merkez askeri birlikleri aktif eylemleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krutoy Yar yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Batı birliklerinin de Harkiv bölgesindeki Vişnövoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk'te Nelepovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.