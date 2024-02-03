Rusya, Ukrayna\'daki Askeri Unsurlara Yüksek Hassasiyetli Silah ve İHA\'larla Saldırılar Düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 27 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karar alma merkezleri, askeri sanayi işletmeleri, askeri havaalanı altyapısına, mühimmat ve yakıt depolarına yönelik yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 37 grup saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna askeri birlikleri ve yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı merkezlere de saldırılar düzenlendiği ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.
Harkiv bölgesindeki Tabayivka yerleşim biriminin de Rus ordusunca ele geçirildiği aktarılan açıklamada, son bir haftada 26 Ukraynalı askerin teslim olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 568 uçak, 265 helikopter, 11 bin 678 İHA, 462 hava savunma füze sistemi, 14 bin 893 tank ve zırhlı araç, 1215 çok namlulu roketatar, 7 bin 952 obüs ve havan topu ile 18 bin 179 özel askeri araç imha edildi."
32 yaşında futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, "Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil" dedi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü sarı-lacivertli formayı ilk kez giyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde 2 ay içinde 75 bin konutun teslim edileceğini ve yıl sonuna kadar 200 bin evin teslim edilmiş olacağını açıkladı.
Almanya, Fransa ve Belçika'daki çiftçi eylemleri komşu Yunanistan'a sıçradı. Selanik kentinde traktörleriyle eylem yapan çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti. Arıcılar, besiciler ve balıkçıların da destek verdiği eylemde, sembolik olarak bir tabut taşındı. Göstericilere destek vermek için eylem alanında bulunan Yeni Sol Partisinin Türk Milletvekili Özgür Ferhat, çiftçilerin ekonomik zorluklarla baş edemediğini belirtti.
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Khan, Büşra Khan'ın eski eşi tarafından yapılan itiraz sonucunda yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, son bir haftada İmran Han'ın aldığı üçüncü hapis cezası oldu.
Brezilya ekibi RB Bragantino, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat ederek traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına kat etti. Emen, yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyerek Bitlis'e vardı ve nakliye firmalarının daha vicdanlı olmalarını temenni etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız'a teşekkür etti. İmamoğlu, "Bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Rusya, Ukrayna'daki Askeri Unsurlara Yüksek Hassasiyetli Silah ve İHA'larla Saldırılar Düzenledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?