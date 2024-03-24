Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'daki enerji merkezlerine, insansız deniz araçları üretim atölyeleri ve yabancı silahların bulunduğu yerlere yüksek hassasiyetli füzelerle saldırdıklarını bildirdi.
Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Gece boyunca Ukrayna'daki hedeflerin vurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri, bu gece elektrik santrallerine, gaz sanayisine, insansız deniz araçları montaj ve test yerlerine havadan atılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla grup saldırısı gerçekleştirdi."
Saldırı sonucunda silah, askeri teçhizat ve mühimmat üreten ve tamir eden sanayi işletmelerinin çalışmalarının sekteye uğratıldığı kaydedilen açıklamada, "NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya nakledilen yabancı yapımı askeri teçhizat ve silahlar da imha edildi. Tüm saldırı hedefine ulaştı." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Rusya, Ukrayna'daki enerji merkezlerine ve silah depolarına saldırdı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız."
Denizli mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile yapılan ittifaka değinerek, seçmenlerden destek istedi. Özel, ittifakın önemine vurgu yaparak, eski ittifak ortaklarının CHP'ye oy vermesi durumunda partinin kesin kazanacağını belirtti.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında hayvanların geçişi için kullanılan yol yüzünden çıkan tartışmada bir otomobil taşların hedefi oldu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı mitingde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Murat Kurum konuşma yaptı. Mitinge katılımcılar saat 10.30'dan itibaren alana alındı ve saat 14.00'te başladı. Mitingde Yücel Arzen, Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, Alişan ve Sinan Akçıl şarkılarını seslendirdi. Helikopterle tur atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına indi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında şehit Teğmen Ramazan Günay'ın ailesini ziyaret etti. Göktaş, şehidin ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Cemevi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi katıldı. Başkan Seçer, Nevruzun yeni bir başlangıç ve umut olduğunu belirtti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde halkla buluştu, kentteki sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Karalar, "Daha fazla hizmet için adanmışlıkla ve fedakarlıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın altında sıkışan sürücüye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ilk müdahaleyi yaptı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel iftar davetleri, kent merkezi ve kırsal ilçelerde Eskişehirlileri buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl da büyük ilgi gören iftar davetlerine basın mensupları ve ilçe sakinleri katıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde 17 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. M.İ. isimli şahıs tutuklanarak Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?