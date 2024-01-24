Rusya, Ukrayna esirlerini taşıyan uçağın Ukrayna tarafından düşürüldüğünü iddia ediyor

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Belgorod bölgesinde Ukrayna esirlerini taşırken düşen İl-76 tipi uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürülmüş olabileceğini öne sürdü.

Kartapolov, Duma'da genel kurulda yaptığı konuşmada, Rus İl-76 tipi askeri uçağın Belgorod bölgesinde düşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın uçağı düşürmüş olabileceğini kaydeden Kartapolov, "Ukrayna yönetimi yaklaşan değişimin farkındaydı ve esirlerin nasıl teslim edileceği konusunda bilgilendirildi. Ancak İl-76 uçağı, Almanya'da üretilen IRIS T veya Patriot uçaksavar füze sisteminden gelen üç füzeyle düşürüldü. Uzmanlar bunu çözecek." ifadelerini kullandı.

Düşen Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait İl-76 uçağında, esir değişimi için götürülen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 65 askerinin bulunduğunu hatırlatan Kartapolov, "Bu uçağın arkasından yaklaşık 80 savaş esirini taşıyan ikinci İl-76 uçağı uçuyordu, onu geri döndürmeyi başardılar." diye konuştu. ???????

Rusya Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirmişti.