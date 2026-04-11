Rusya-Ukrayna Geçici Ateşkes İlan Edildi
Rusya-Ukrayna Geçici Ateşkes İlan Edildi

11.04.2026 16:28
Paskalya Bayramı nedeniyle Rusya ve Ukrayna, 12 Nisan'a kadar geçici ateşkes ilan etti.

Rusya ile Ukrayna arasında Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen geçici ateşkes, yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı vesilesiyle 12 Nisan sonuna kadar ilan ettiği ateşkes başladı. Rus ordusu Ukrayna'daki tüm cephelerde askeri eylemlerini durdururken Kiev de karşılıklı olarak ateşkese uygun hareket etme kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Rusya'ya Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.

9 Nisan'da, Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün yerel saatle 16.00'da başlamak üzere Paskalya Bayramı'nın sona ereceği 12 Nisan bitimine kadar ateşkes ilan etmişti.

Bu kararın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de ateşkese uyacaklarını duyurmuştu.

Zelenskiy, "Paskalya'nın barış ve güvenlik zamanı olması gerektiğine inanıyoruz. Paskalya'da ateşkes, gerçek bir barış hareketinin başlangıcı olabilir." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

16:42
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Karabağ büyük tehlikeyle karşı karşıya
Azerbaycan alev alev! Karabağ büyük tehlikeyle karşı karşıya
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Advertisement
