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Rusya, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait uçakları vurdu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait uçakları vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-27 ve 1 Su-24 uçağını vurduklarını duyurdu. Ayrıca, farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 49 İHA da düşürüldü.

Rusya, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait uçakları vurdu
24.12.2023 - 16:43,
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Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-27 ve 1 Su-24 uçağını vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus operasyonel-taktik havacılık, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birliklerinin Ukrayna'da Hmelnitski bölgesinde Starokonstantinov Askeri Hava Üssü'nde Norveç üretimi "NASAMS" ve Fransa üretimi "Crotale-NG" hava savunma füze sistemlerini vurduğu belirtilen açıklamada, Kirovograd bölgesindeki Kanatovo ve Dnipro askeri hava üslerindeki Ukrayna ordusunun havacılık ekipmanları, uçuş navigasyon sistemleri ve havacılık mühimmatının imha edildiği bildirildi.

Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 4 savaş uçağını vurduğu kaydedilen açıklamada, "Zaporijya bölgesinde Odarovka, Şirokoyoe yerleşim birimleri ve Dnipropetrovsk bölgesinde Grigorovka yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-27 ve 1 Su-24 savaş uçağını vurduk." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 49 İHA'nın da düşürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait uçakları vurdu - Son Dakika
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