Rusya, Ukrayna Limanı'na Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna Limanı'na Hava Saldırısı Düzenledi

Rusya, Ukrayna Limanı\'na Hava Saldırısı Düzenledi
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Rusya, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'nda silah yüklü gemi ve askeri depoları vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'nda silah yüklü gemiyi ve askeri depoları vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın ordu için kullanılan liman ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü ifade edildi.

Gün içinde Çornomorsk Limanı'nda silah ve mühimmatla yüklü bir kuru yük gemisi ile askeri depoların vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna Limanı'na Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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