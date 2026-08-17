Rusya, Ukrayna Limanlarına Saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan Odessa ve İzmail limanlarını vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın ordu için kullandığı limanlarına ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Odessa Limanı'nda devriye botu ve yakıt depolarının, İzmail Limanı'nda da askeri yük taşıyan gemilerin boşaltılması için kullanılan terminalin, Batılı silahlarla dolu hangarların ve insansız deniz araçları depolarının vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın Odessa kentinde Novaya Poçta (Nova Poşta) lojistik merkezi ile Dnipropetrovsk bölgesinde İHA deposunun da İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.