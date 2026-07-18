Rusya Ukrayna Limanlarına Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika
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Rusya Ukrayna Limanlarına Saldırılara Devam Ediyor

18.07.2026 19:19
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Rusya, Ukrayna'daki limanlar ve gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan limanlar ile buralardaki gemilere yönelik saldırılarını gün içinde de sürdürdüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna'daki limanlar ve gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, Yujnıy Limanı'nda bir, Odessa Limanı'nda ise iki kuru yük gemisinin vurulduğu belirtildi.

Vurulan gemilerin Ukrayna ordusu için yük taşıdığı bildirilen açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma sanayi tesisleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

Bakanlık, gece saatlerinde Odessa ve Çornomorsk limanlarını da vurduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Ukrayna Limanlarına Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika

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