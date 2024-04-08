Rusya, Ukrayna'nın Güney Bölgelerine Füzelerle ve İHA'larla Saldırdı

Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Odessa, Mikolayiv, Kirovograd, Hmelnitski ve Jitomir bölgelerine füzelerle ve "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, bu gece Rusya'nın bir X-59 tipi güdümlü füze ve 24 "Şahed" İHA ile Ukrayna topraklarına saldırdığı belirtildi.
Açıklamada, Ukrayna hava savunma güçlerinin muharebe çalışmaları sonucunda bir X-59 füzenin Dnipropetrovsk bölgesinde ve 17 İHA'nın da Odessa, Mikolayiv, Kirovograd, Hmelnitski ve Jitomir bölgelerinde vurulduğu aktarıldı.
Ukrayna Güney Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da Rus ordusunun gece saatlerinde "Şahed" İHA'larıyla Ukrayna'nın güney bölgelerine saldırdığı ve kritik altyapıyı hedef aldığı kaydedildi.
Muharebe çalışmalarının yaklaşık 3 saat sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Odessa'da 4, Mikolayiv'de 2 ve Kirovograd'da da bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Ne yazık ki Odessa'da bir isabet var. Lojistik ve nakliye tesisi hasar gördü. Vurulan İHA parçasının düşmesi sonucu benzin istasyonunda hasar oluştu. Yaralanan olmadı." ifadesi kullanıldı.
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