Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Ozernoye yerleşimini ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Ozernoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu. Açıklamada, Rus güçlerinin cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Ozernoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Ozernoye yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı." bilgisine yer verildi.???????
Kaynak: AA
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