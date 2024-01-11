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Rusya, Ukrayna'nın İHA ile saldırı girişimini engelledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın İHA ile saldırı girişimini engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rostov bölgesi ile Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Bakanlık, saldırı girişiminin engellendiğini ve İHA'ların imha edildiğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna\'nın İHA ile saldırı girişimini engelledi
11.01.2024 - 09:05,
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rostov bölgesi ile Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece ve sabaha doğru Rusya topraklarına yönelik "terör saldırısı" girişiminin engellendiği ifade edilerek, Rostov bölgesinde 2, Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerinde de birer uçak tipi İHA'nın havada imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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