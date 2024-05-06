Rusya, Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına saldırması durumunda İngiltere'ye karşı önlemler alabilir - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına saldırması durumunda İngiltere'ye karşı önlemler alabilir

Rusya, Ukrayna\'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına saldırması durumunda İngiltere\'ye karşı önlemler alabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına saldırması durumunda, Ukrayna dışında da İngiltere'ye ait askeri unsurların vurulabileceğini bildirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırma hakkına sahip olduğu yönündeki açıklaması Rusya tarafından ciddi bir gerilim kanıtı olarak değerlendirildi.

06.05.2024 18:07
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına saldırması durumunda, Ukrayna dışında da İngiltere'ye ait askeri unsurların vurulabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönünde açıklama yaptığı anımsatıldı.

Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey'in Bakanlığa çağrıldığı ve protesto notası verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cameron'un düşmanca açıklaması, İngiltere'nin, Ukrayna'ya verilen uzun menzilli seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanılmayacağı yününde daha önce verdiği taahhütleriyle çelişiyor. Cameron, bu yaklaşımı reddederek, ülkesinin fiilen çatışma tarafı olduğunu kabul etti. Rus tarafı, Cameron'ın ifadelerini ciddi bir gerilim kanıtı ve Londra'nın çatışmalarda Kiev tarafında yer aldığı teyidi olarak değerlendiriyor. Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına yapacağı saldırılara yanıt olarak, Ukrayna'da ve Ukrayna dışında bulunan İngiltere'nin herhangi bir askeri unsur ve teçhizatı vurulabilecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına saldırması durumunda İngiltere'ye karşı önlemler alabilir - Son Dakika

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