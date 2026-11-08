Rusya, Ukrayna'nın Kamenskaya trafo merkezini ve gemilerini vurduğunu açıkladı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Kamenskaya trafo merkezini ve gemilerini vurduğunu açıkladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji altyapısı ve gemilerine yönelik saldırıların sürdürüldüğünü açıkladı. Bakanlığa göre Kamenskaya trafo merkezi ile Karadeniz'de askeri yük taşıyan gemi ve Çernomorsk Limanı'ndaki konteyner gemisi İHA'larla hedef alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji altyapısı ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısı ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Gün içinde Dnipropetrovski askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını sağlayan 'Kamenskaya' trafo merkezi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Karadeniz'de askeri yükler taşıyan gemi ile Çernomorsk Limanı'nda bir konteyner gemisinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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