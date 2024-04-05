Rusya, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki enerji altyapılarına İHA'larla saldırdı

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo, Rus ordusunun, insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki enerji altyapılarına yönelik saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ukrenergo'dan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'da enerji altyapılarını hedef aldığı belirtildi.
Rus ordusunun, Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Ruslar gece yine Odessa'nın enerji altyapısı tesislerine İHA'larla saldırdı, bazı ekipmanlar hasar gördü." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna: Rusya füze ve İHA saldırıları düzenledi
Öte yandan, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Rusya'nın 2 adet S-300/S-400 model füzesi, 4 "İskender-M" balistik füze ve 13 "Şahed" tipi İHA kullanarak Ukrayna topraklarına saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Ukrayna hava güçlerinin muharebe çalışmaları sonucunda 13 İHA'nın Zaporijya, Odessa ve Dnipropetrovsk bölgelerinde düşürüldüğü aktarıldı.
Zaporijya Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zaporijya bölgesi üzerinde 7 İHA'nın vurulduğunu aktararak, hasar ve can kaybının olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.
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