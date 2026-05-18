Rusya, Ukrayna'ya Ait 1.045 İHA Düşürdü
Rusya, Ukrayna'ya Ait 1.045 İHA Düşürdü

18.05.2026 13:14
Rus hava savunma birlikleri, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 1.045 İHA ve çeşitli füzeleri düşürdü.

MOSKOVA, 18 Mayıs (Xinhua) -- Rus hava savunma birlikleri, son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 1.045 insansız hava aracını (İHA), bir Neptune-MD güdümlü füzesini ve bir Flamingo seyir füzesini düşürdü.

RIA Novosti Haber Ajansı'nın Rusya Savunma Bakanlığı'nın pazar günkü açıklamasına dayandırdığı haberine göre Rus güçleri, İHA montaj tesislerini, Ukrayna'nın silahlı birliklerinin geçici konuşlanma noktalarını ve Ukrayna adına savaşan yabancı paralı askerleri hedef aldı.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada savunma sistemlerinin gece boyunca Ukrayna'ya ait 556 sabit kanatlı İHA'yı etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de son 24 saatte kent genelinde 120'den fazla İHA'nın düşürüldüğünü açıklarken, TASS Haber Ajansı, söz konusu saldırıyı bir yılı aşkın süredir Moskova'ya düzenlenen en kapsamlı İHA saldırısı olarak nitelendirmişti.

Kaynak: Xinhua

