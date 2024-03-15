Rusya, Ukrayna'ya S-300/S-400 füzeleri ve İHA'larla saldırı düzenledi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya S-300/S-400 füzeleri ve İHA'larla saldırı düzenledi

Rusya'nın Ukrayna'ya 7 S-300/S-400 uçaksavar güdümlü füze ve 27 Şahed model İHA ile saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Ukrayna ordusu, İHA'ların tamamını düşürdüğünü açıkladı. Rusya'nın saldırıları topçu ateşi ve İHA kullanımıyla destekleniyor.

15.03.2024 10:36
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Rusya'nın 7 S-300/S-400 uçaksavar güdümlü füze ve 27 "Şahed" model insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna topraklarına saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde 7 S-300/S-400 uçaksavar güdümlü füze ile Harkiv ve Donetsk bölgelerine, X-59 güdümlü füzesiyle Poltava bölgesine ve 27 "Şahed" model İHA ile ülke geneline saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun yaptığı muharebe çalışmaları sonucunda İHA'ların tamamının Kirovograd, Mıkolayiv, Harkiv, Herson, Hmelnitski, Vinnitsa ve Kiev bölgelerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın gece saldırılarında kullandığı İHA'ların yaklaşık 15'inin Kiev yakınlarında imha edildiğini, saldırıda can kaybı ve hasar olmadığını aktardı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cephe hattındaki durumu değerlendirdi.

Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Avdiyivka yönündeki birlikleri ziyaret ettiğini belirten Sırskiy, "Rusya, birkaç gündür 3 tugay şeridindeki birliklerimizin savunmasını kırmaya çalışıyor, her gün savaşa araçlarla veya yaya olarak saldırı birimleri gönderiyor." ifadesini kullandı.

Sırskiy, Rus ordusunun saldırı eylemlerinin yoğun topçu ateşi ve İHA'ların aktif kullanımıyla desteklendiğine dikkati çekerek, Rus uçaklarının da 40-50 kilometre mesafeden saldırılar gerçekleştirdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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