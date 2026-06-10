Rusya, Ukrayna'ya Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya Saldırılara Devam Ediyor

Rusya, Ukrayna\'ya Saldırılara Devam Ediyor
10.06.2026 12:41
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Rusya, Ukrayna'nın mühimmat ve altyapı tesislerine saldırılar düzenlediğini açıkladı.

MOSKOVA, 10 Haziran (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı mühimmat ve yakıt depoları ile ulaşım ve enerji altyapı tesislerine saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin 142 bölgede Ukrayna silahlı birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını da vurduğu belirtildi.

Açıklamaya göre 9 güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS roket sisteminden ateşlenen 2 roket ve 551 sabit kanatlı insansız hava aracı (İHA) da hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'ya Saldırılara Devam Ediyor - Son Dakika

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