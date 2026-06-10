Rusya, Ukrayna\'ya Saldırılara Devam Ediyor

MOSKOVA, 10 Haziran (Xinhua) -- Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı mühimmat ve yakıt depoları ile ulaşım ve enerji altyapı tesislerine saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin 142 bölgede Ukrayna silahlı birliklerinin ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktalarını da vurduğu belirtildi.

Açıklamaya göre 9 güdümlü hava bombası, ABD yapımı HIMARS roket sisteminden ateşlenen 2 roket ve 551 sabit kanatlı insansız hava aracı (İHA) da hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.